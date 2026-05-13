Воспаление в трех сантиметрах от мозга: кемеровские врачи ликвидировали гнойный очаг, встречающийся раз на сто тысяч

Хирурги Кузбасской больницы скорой помощи имени Подгорбунского провели операцию, с которой сталкиваются единицы клиник в стране. Пациент поступил с тяжелейшим осложнением гнойного отита — зигоматицитом, при котором воспаление прорывается на скуловую кость. Статистика говорит сама за себя: такая патология встречается не чаще чем в 3,8 случая на 100 тысяч человек.

Мужчина пришел в приемное отделение самостоятельно, несмотря на выраженный отек левого уха, который уже перекинулся на скуловую область. Компьютерная томография выявила крупный гнойный очаг, распространившийся в среднюю зону лица. Счет шел буквально на часы: малейшее увеличение абсцесса грозило трагическими последствиями.

Решение об экстренном вмешательстве приняли незамедлительно. Уже через час после поступления оториноларингологи начали двухчасовую операцию. Хирурги выполнили расширенную антромастоидотомию, вскрыли гнойник и удалили пораженные участки кости. Сейчас состояние пациента оценивается как хорошее. Сохраняется лишь небольшое головокружение, которое врачи считают ожидаемым — оно подлежит коррекции в ходе реабилитации. Дальнейший план — амбулаторное наблюдение.