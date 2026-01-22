Белый хлеб вышел из опалы: врачи разрешили его есть в определенных случаях

Врач-диетолог Татьяна Солнцева заявила, что белый хлеб не следует полностью исключать из рациона. По ее словам, продукт содержит витамины группы B, минеральные вещества, белок и значительную долю углеводов, которые являются основным источником энергии. Углеводы, как отметила эксперт, должны составлять около 60% от общей калорийности суточного рациона. Об этом пишет aif.ru .

Солнцева пояснила, что белый хлеб может быть полезен для поддержания энергетического баланса организма, особенно для детей, подростков и людей, ведущих активный образ жизни. Его питательная ценность повышается при сочетании с овощами, мясом или яйцами, что делает прием пищи более сбалансированным.

Отдельно диетолог отметила пользу белого хлеба для людей с определенными проблемами желудочно-кишечного тракта. В случаях, когда черный хлеб противопоказан из-за высокого содержания клетчатки, белый хлеб, особенно в подсушенном виде (сухарики, тосты), легче переваривается и меньше раздражает слизистую оболочку.

При этом специалист подчеркнула важность соблюдения меры. Людям с избыточной массой тела или диабетом она порекомендовала отдавать предпочтение цельнозерновому или ржаному хлебу. Белый хлеб в их рационе должен выступать не как самостоятельный продукт, а как компонент комплексного блюда, сочетаясь с источниками белка и овощами.

