В России зафиксировали резкий рост заболеваемости ОРВИ

За последнюю неделю в России значительно выросло количество заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на данные телеграм-канала SHOT.

Число случаев заболевания увеличилось почти на 30%, а общее количество заболевших превысило 899 тыс. человек. По сравнению с предыдущей неделей прирост составил около 200 тыс. новых случаев.

Специалисты связывают такой резкий рост с несколькими факторами. После окончания летнего отпускного сезона люди массово возвращаются к работе и учебе. Отмечается, что формирование новых детских коллективов в школах и детских садах создает благоприятные условия для распространения вирусов.

Параллельно с ОРВИ продолжает распространяться коронавирусная инфекция. За тот же период было зарегистрировано 14,8 тыс. новых случаев заражения. Медики напомнили россиянам о необходимости соблюдения профилактических мер.

Ранее сообщалось, что жительница Ленинградской области обнаружила заболевшую ОРВИ дочь мертвой в комнате.