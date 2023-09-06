ВОЗ прокомментировал рост числа смертей и госпитализаций из-за коронавируса

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус высказался о возросшем количестве смертей и госпитализаций из-за COVID-19 в странах Ближнего Востока, Азии и Европы.

Гебрейесус во время выступления на брифинге 6 сентября напомнил, что вирус никуда не исчезнет. Его слова приводят РИА Новости.

«В некоторых частях Ближнего Востока и Азии растет число смертей, в Европе увеличивается число госпитализаций в отделения интенсивной терапии, а в ряде регионов увеличивается число случаев госпитализации... Рост числа госпитализаций и смертей показывает, что COVID-19 никуда не денется, и что нам по-прежнему будут нужны инструменты для борьбы с ним», – сказал Гебрейесус.

Он отметил, что меньше 25% государств, являющихся членами ВОЗ, сообщают о смертельных случаях заболевания коронавирусом. Гебрейесус заявил, что на данный момент 43 страны из 194 сообщают о летальных исходах и только 20 государств предоставляют данные о госпитализациях.

Глава организации подчеркнул, что специалисты внимательно следят за вариантами COVID-19. По его словам, вариант BA.2.86 обнаружили в 11 странах, и ВОЗ оценивает ситуацию с его распространением.

5 мая 2023 года Гебрейесус заявил об отмене статуса пандемии COVID-19. ЧС в связи с распространением этого вируса было объявлено в мире 30 января 2020 года. После этого во большинстве стран был введен вынужденный карантин, повлекший за собой ограничения и потребность создания вакцины. Одной из стран, оперативно представившей свою вакцину от коронавируса, стала Россия.