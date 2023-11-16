ВОЗ сообщила об увеличении смертей от кори во всем мире

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила об увеличении смертей от кори во всем мире. Об этом говорится в докладе на сайте организации.

Из опубликованных данных следует, что в 2022 году число летальных исходов увеличилось на 43% по сравнению с 2021 годом.

«Таким образом, предполагаемое число случаев заболевания корью достигает 9 миллионов, а смертей – 136 тысяч, в основном среди детей», – говорится в документе.

Как отмечает ВОЗ, увеличение смертей по всему миру связано со снижением уровня вакцинации. По данным ведомства, в 2022 году 33 млн детей не были вакцинированы против кори полноценно (22 млн пропустили первую дозу вакцины, 11 млн – вторую).

Ранее Роспортребнадзор сообщил, что за девять месяцев 2023 года в России выявили в 288 раз больше заболевших корью, чем в 2022 году. Эксперты считают, что такие показатели связаны с последствиями пандемии коронавируса, а также отсутствием в полном объеме вакцин в стране.

Корь относится к острым вирусным заболеваниям, которое передается воздушно-капельным путем и может приводить к серьезным осложнениям и летальному исходу. К симптомам кори относятся слабость и ломота тела, повышенная температура, боль в горле, насморк.