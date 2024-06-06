ВОЗ зафиксировала первый случай заражения человека птичьим гриппом

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о первом в мире случае заражения человека вирусом птичьего гриппа A(H5N2). Сообщение об этом появилось на сайте ведомства.

Отмечается, что зараженный умер на 60-м году жизни. Мужчина проживал в штате Мехико в Мексике. Заболевание гриппом у него подтвердилось в апреле 2024-го года. Как уточнили в ВОЗ, каких-либо контактов с домашней птицей или другими животными у него было.

Как рассказали родственники мужчины, до появления симптомов он был прикован к кровати по другим причинам. 17 апреля у мексиканца поднялась температура. Он начал испытывать трудности с дыханием, а также общее недомогание. Отмечается, что симптомы сопровождались тошнотой и диареей. За медицинской помощью мужчина обратился через неделю, 24 апреля. В этот же день врачи зафиксировали резкое ухудшение состояния здоровья, после этого мужчина скончался.

Птичий грипп представляет собой инфекционное заболевание, вызываемое вирусом гриппа типа A, который обычно поражает птиц. До этого случаев передачи вируса человеку зафиксировано не было.

Птичий грипп представляет опасность из-за его способности вызывать тяжелые заболевания у птиц, что может негативно сказаться на сфере сельского хозяйства любой страны.

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