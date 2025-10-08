Врач Агапкин развенчал главный миф о первой помощи при обмороке

В рамках телепередачи «О самом главном», транслируемой на канале «Россия 1», врач-реабилитолог Сергей Агапкин опроверг распространенное заблуждение относительно действий при обмороке. Запись эфира с разъяснениями специалиста можно найти на платформе «Смотрим».

В ходе рубрики «Минута здоровья» одной из участниц программы был задан вопрос о необходимости использования нашатырного спирта при оказании первой помощи потерявшему сознание. Несмотря на утвердительный ответ женщины, Агапкин выразил несогласие.

Специалист подчеркнул, что применение нашатырного спирта не является обязательным. По словам реабилитолога, ключевым моментом является обеспечение человеку горизонтального положения и приподнимание ног для восстановления кровоснабжения головного мозга.

