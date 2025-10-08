Голый факт: врач заявила, что лысым мужчинам все равно нужен шампунь

По мнению дерматолога Монсеррат Сальерас, даже при отсутствии волос мужчинам необходимо использовать шампунь. Об этом сообщил портал El Periodico De España, цитируя ее высказывания.

Сальерас подчеркнула, что, несмотря на отсутствие волосяного покрова, кожа головы продолжает секретировать себум, требующий регулярного очищения. Частота использования шампуня, по словам врача, должна варьироваться в зависимости от активности человека и его личных особенностей.

Эксперт предостерегла лысых мужчин от применения геля для душа для мытья головы, указывая на риск пересушивания и раздражения кожного покрова. Она рекомендовала отдавать предпочтение шампуням с деликатным воздействием на кожу головы. В завершение Сальерас посоветовала защищать кожу головы от вредного воздействия солнечных лучей, используя солнцезащитные средства.

