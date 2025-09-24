Врач Алифанова назвала способы избежать посещения подпольного косметолога

Рост популярности косметологических услуг привел к появлению множества нелегальных специалистов, работающих на дому без лицензий и медицинского образования. Последствия таких процедур могут быть катастрофическими — от серьезных воспалений до необратимых повреждений тканей. Как пояснила врач-косметолог Валерия Алифанова, ключевым критерием безопасности является наличие у клиники лицензии на медицинскую деятельность. Об этом сообщает радио Sputnik.

По ее словам, именно это гарантирует соответствие помещения санитарным нормам, наличие стерильного оборудования и бактерицидной обработки. В домашних условиях достичь необходимого уровня стерильности невозможно даже при большом желании самого исполнителя. Кроме того, не менее важна проверка документов самого специалиста: диплома о медицинском образовании, сертификатов и допусков к работе с конкретными препаратами. Профессионал никогда не откажется продемонстрировать свои умения. Особое внимание следует уделять происхождению препаратов — каждая ампула должна иметь регистрационное удостоверение и четкую маркировку срока годности.

Медик подчеркнула, что юридической защитой для пациента служит официальный договор, где прописываются все детали процедуры и возможные риски. Заметно заниженная цена должна насторожить, поскольку экономия достигается за счет качества препаратов, оборудования или подготовки специалиста.

По ее мнению, безопасность в косметологии достигается только при комплексном подходе: выбор лицензированной клиники, проверка квалификации врача и использование оригинальных препаратов. Пренебрежение этими правилами ставит под угрозу не только внешность, но и здоровье пациентов.

