Врач Араужо раскрыл неожиданную пользу яиц

Регулярное и сбалансированное включение яиц в рацион является мощным инструментом для поддержания здоровья, заявил в беседе с порталом Terra врач Ронан Араужо.

Этот продукт служит ценным источником высококачественного белка, который необходим для построения и укрепления мышечной ткани, отметил он.

Также он сказал, что употребление яиц позволит защититься от различных заболеваний, в частности, снизить риск развития катаракты. Помимо этого, они оказывают положительное воздействие на мозговую активность.

Араужо обратил внимание на то, что прежние представления о вреде яиц устарели. Собеседник журналистов подчеркнул, что исследования, в которых говорилось о том, что яйца провоцируют рост холестерина и становятся причиной проблем с сердцем и сосудами.

Таким образом, современные научные данные реабилитируют яйца, позиционируя их как важный компонент здорового питания, который способствует комплексной поддержке организма.

