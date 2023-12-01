Врач Банный перечислил болезни, риск развития которых снижает кофе

Кофе содержит кофеин, влияющий на нервную систему, ускоряющий обменные процессы и помогающий сконцентрироваться и взбодриться. Врач Денис Банный пояснил, какие заболевания можно победить посредством любимого бодрящего напитка. Об этом сообщает Life.ru .

По его словам, кофеин предотвращает образование камней в желчном пузыре, снижает риск развития сахарного диабета II типа, укрепляет кровеносные сосуды и уменьшает концентрацию вредного холестерина и триглицеридов в крови.

Медик добавил, что кофе помогает избежать депрессии, сокращает риск развития ряда онкозаболеваний, цирроза печени.

По его мнению, противовоспалительный эффект достигается при употреблении не более 400 мг кофеина в сутки.