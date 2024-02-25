Врач Банный перечислил наиболее вероятные инфекции, которые можно подхватить в спортзале

По словам врача Дениса Банного, посещение спортзала должно приносить пользу и способствовать укреплению здоровья, однако там несложно подхватить неприятные инфекции. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Он отметил, что в спортивном зале посетители регулярно взаимодействуют с поверхностями тренажеров и спортивными приспособлениями, что увеличивает риск заражения по сравнению с общественными местами.

По мнению медика, поэтому самыми распространенными инфекциями в спортзале являются грибковые заболевания, вроде онихомикоза и кандидоза, поражающих ногти, слизистые оболочки и кожу. Кроме того, можно подхватить кишечные инфекции, ОРВИ.

Он добавил, что после окончания тренировки следует тщательно вымыть руки и обработать их антисептиком, иметь при себе дезинфицирующие салфетки, шлепанцы и личное полотенце.