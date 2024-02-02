Врач Банный рассказал о пользе душа при высокой температуре

Вокруг душа во время заболевания имеется множество споров: одни считают, что мыться при повышенной температуре тела нельзя, а другие, что вода может помочь нормализовать состояние. Врач Денис Банный рассказал, как все происходит на сам деле. Об этом сообщает Life.ru .

По его словам, горячая вода при повышенной температуре тела усиливает нагрузку на сердечно-сосудистую систему. В связи с этим горячий душ опасен для тех, у кого есть хронические сердечно-сосудистые заболевания.

Врач добавил, что также горячая вода может способствовать усилению общего недомогания и головокружения, еще большей потере жидкости и усугублению обезвоживания, дополнительному повышению температуры тела.

По его мнению, в отдельных ситуациях умеренно горячий душ поможет расслабить мышцы, уменьшить озноб и головную боль, увлажнить слизистые оболочки. Кроме того, прохладный душ также помогает снижению температуры тела естественным путем.