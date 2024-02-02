Врач Банный рассказал о пользе душа при высокой температуре
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Вокруг душа во время заболевания имеется множество споров: одни считают, что мыться при повышенной температуре тела нельзя, а другие, что вода может помочь нормализовать состояние. Врач Денис Банный рассказал, как все происходит на сам деле. Об этом сообщает Life.ru.
По его словам, горячая вода при повышенной температуре тела усиливает нагрузку на сердечно-сосудистую систему. В связи с этим горячий душ опасен для тех, у кого есть хронические сердечно-сосудистые заболевания.
Врач добавил, что также горячая вода может способствовать усилению общего недомогания и головокружения, еще большей потере жидкости и усугублению обезвоживания, дополнительному повышению температуры тела.
По его мнению, в отдельных ситуациях умеренно горячий душ поможет расслабить мышцы, уменьшить озноб и головную боль, увлажнить слизистые оболочки. Кроме того, прохладный душ также помогает снижению температуры тела естественным путем.