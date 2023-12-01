Врач Базаров назвал способы очистки легких курильщика

Легкие курильщика содержат угольные частицы и смолы, выдыхаемые при курении сигарет. При этом данные частицы очень плотно фиксируются в легочной ткани, что убрать их из легких практически невозможно. По словам врача Дмитрия Базарова, улучшить ситуацию все-таки можно. Об этом сообщает Life.ru.