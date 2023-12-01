Врач Базаров назвал способы очистки легких курильщика
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Легкие курильщика содержат угольные частицы и смолы, выдыхаемые при курении сигарет. При этом данные частицы очень плотно фиксируются в легочной ткани, что убрать их из легких практически невозможно. По словам врача Дмитрия Базарова, улучшить ситуацию все-таки можно. Об этом сообщает Life.ru.
По его словам, с целью сокращения объема мокроты и слизи назначают ингаляции бронхорасширяющих и муколитических препаратов, соляные пещеры, ингаляции атомарного водорода, санаторно-курортное лечение.
Медик подчеркнул, что ингаляции с минеральной водой делать не стоит, поскольку они могут испортить слизистую трахеи и бронхов.