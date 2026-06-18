Врач Бузунов объяснил, почему одни не могут уснуть вечером, а другие просыпаются рано утром
Сомнолог Бузунов: бессонница бывает 2 типов — с ними нужно бороться по-разному
Врач-сомнолог Роман Бузунов в соцсетях рассказал о двух типах бессонницы и объяснил, почему они возникают по разным причинам. По словам специалиста, проблемы с засыпанием чаще всего связаны со стрессом, тревогой, неврозом или употреблением кофеина. В таких случаях человеку сложно уснуть вечером, но после устранения провоцирующих факторов состояние обычно нормализуется.
Второй тип бессонницы — ранние пробуждения. Они, как отметил Бузунов, нередко возникают на фоне длительной стрессовой ситуации, которая не имеет очевидного решения, а также при закрепившейся тревоге или депрессии. Причиной также может быть сохраняющаяся гипервозбудимость нервной системы, из-за которой человек начинает просыпаться раньше обычного.
«И тут надо разбираться в этих хитросплетениях и давать рекомендации, чтобы эти ранние пробуждения тоже ушли», — подчеркнул врач.