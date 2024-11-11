Сомнолог Бузунов пояснил необходимость использования масок для сна определенной категории людей

Маски для сна способны улучшить качество ночного отдыха, помогая человеку заснуть и предотвращая нежелательные пробуждения. Врач-сомнолог Роман Бузунов рассказал, кому и зачем показаны ночные маски. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, маски для сна входят в стандартный набор людей с бессонницей наряду с берушами, блэкаут-шторами и иными аксессуарами. Также обеспечить темноту в спальне могут и не пропускающие свет блэкаут-шторы, но воспользоваться ими удается не всегда, поскольку стоят они недешево.

Медик пояснил, что маски для сна могут быть полезны для светочувствительных людей в летний период. Тем не менее универсальных рекомендаций по применению и выбору масок для сна быть не может — каждый человек сам для себя решает, надевать их или нет, и выбирает конкретный аксессуар, исходя из личных ощущений.

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