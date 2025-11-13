Врач дал рекомендации, как людям старше 60 лет сохранить здоровье и жить дольше

Доктор Александр Мясников в своем Telegram-канале дал рекомендации людям старше 60 лет по сохранению здоровья и продлению жизни. Об этом сообщает aif.ru.

Первый важный фактор — вес. Для пожилых людей нормальным считается индекс массы тела (ИМТ) 25–29.

Второй пункт — артериальное давление. Повышенное давление у пожилых не является нормой. Ошибка списывать повышенное верхнее давление на возраст. Даже при нормальном нижнем оно резко увеличивает риски инфарктов и инсультов, поэтому лечим, отметил Мясников.

Что касается лекарств, статины назначаются индивидуально с учетом факторов риска: давления, сахара, курения и других. Аспирин при отсутствии сердечно-сосудистых заболеваний для профилактики не используется; при наличии болезней препарат отменяют к 75 годам или оценивают необходимость продолжения.

Мясников также советует минимизировать прием тяжелых психотропных препаратов, таких как антидепрессанты и успокоительные, из-за риска падений и переломов.

Витамины рекомендуется получать из пищи. Поливитамины не нужны, но важно контролировать уровень витамина B12 при приеме метформина или омепразола, отметил врач.

