В подмосковном перинатальном центре запустили школу осознанного отцовства

В Московском областном перинатальном центре запустили школу осознанного отцовства, в рамках первой встречи участники обсудили роль мужчин в период беременности, родов и после рождения ребенка. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«На занятиях, которые ведут наши ведущие специалисты, мужчинам рассказывают о правилах ухода за малышом, технике безопасности, помощи и поддержке супруги в родах и других важных вопросах, которые волнуют будущих пап», — рассказала заместитель главного врача областного перинатального центра Людмила Седая.

В качестве спикеров выступили заместитель главного врача ПЦ, акушер-гинеколог Динар Габдрахманов и анестезиолог-реаниматолог ПЦ Семен Лаврентьев. В рамках встречи участники смогли также задать свои вопросы и обменяться опытом со специалистами.

Отметим, что ознакомиться с графиком встреч можно на сайте медучреждения и в социальных сетях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в Подмосковье.