Врач Демьяновская назвала бактерии, превращающие шаурму в яд

Шаурма является любимым блюдом многих людей. По словам врача-эксперта Екатерины Демьяновской, тем не менее эта «пища богов» может грозить серьезным отравлением и даже заражением крови. Об этом сообщает Life.ru .

Она добавила, что два наиболее распространенных вида бактерий, которые можно встретить в шаурме, — кишечная палочка и листерии. Они могут оказаться в блюде через зараженное мясо, плохо промытые овощи или грязные руки повара. Кроме того, золотистый стафилококк может вызывать симптомы кишечного отравления, в том числе тяжелые и требующие госпитализации.

По мнению медика, жарка зараженных стафилококком продуктов не делает шаурму безопасной. Эти бактерии даже в малом объеме могут провоцировать воспаление желудочно-кишечного тракта и расстройство пищеварения.

Она отметила, что прежде всего подобные микроорганизмы опасны для детей, пациентов с ослабленным иммунитетом, пожилых людей, поскольку у них инфекция может протекать в тяжелой форме, вызывая опасные осложнения, в том числе менингит и заражение крови. Первые симптомы заражения могут появиться как в течение нескольких часов после употребления зараженной шаурмы, так и спустя несколько дней. Поэтому приобретать шаурму следует в проверенных местах, где готовят из сертифицированных продуктов и соблюдают правила гигиены и санитарные нормы.