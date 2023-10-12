Врач Демьяновская назвала последствия гиподинамии для молодых людей

Инсульт считается заболеванием пожилых людей. Тем не менее все чаще болезнь встречается у пациентов, не достигших 40 лет. Врач-эксперт Екатерина Демьяновская перечислила факторы риска. Об этом сообщает Life.ru .

По ее словам, главными причинами инсульта в молодые годы являются наследственные нарушения обмена холестерина и свертывающей системы крови, врожденные аномалии строения мозговых сосудов, инфекции, сахарный диабет, опухоли, наличие вредных привычек.

Медик добавила, что симптомами болезни являются резкая слабость в конечностях с одной стороны, головокружение с тошнотой и рвотой, нарушение зрения и слуха, головная боль.

По ее мнению, распознать инсульт можно легко, при попытке улыбнуться улыбка будет кривой и поднять обе руки одновременно человек не сможет.