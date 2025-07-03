Лидер «Трактора» подписал контракт с «Нью-Йорк Айлендерс»

Один из героев минувшего сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) нападающий «Трактора» Максим Шабанов подписал однолетний контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Айлендерс».

Кроме «Айлендерс», на 24-летнего форварда претендовали также «Филадельфия Флайерз», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Юта Мамонт».

В «Айлендерс» Шабанов станет партнером голкиперов Ильи Сорокина и Семена Варламова, защитника Александра Романова и нападающего Максима Цыплакова. С последним клуб еще не заключил новое соглашение.

В минувшем сезоне Шабанов стал третьим бомбардиром регулярного чемпионата — 67 (23+44) очков, вторым в плей-офф — 20 (10+10) очков.

Ранее стало известно, что защитник Александр Алексеев сменил «Вашингтон Кэпиталз» на «Питтсбург Пингвинз».