Паром с 53 пассажирами пошел ко дну у берегов курортного Бали

В Индонезии последние несколько часов продолжаются поиски 43 человек, которые пропали после крушения пассажирского парома у берегов курортного острова Бали. Об этом информирует агентство The Associated Press.

По информации, полученной из официальных источников, в среду примерно в 23:20 по местному времени (18:20 по московскому времени) произошло кораблекрушение пассажирского судна. На борту находилось 53 пассажира, 12 членов команды и 22 транспортных средства, включая 14 грузовых автомобилей.

"Спасатели в четверг искали 43 человека, пропавших без вести ночью после того, как паром с 65 людьми на борту затонул недалеко от индонезийского курортного острова Бали", – указано в материале.

Сообщается, что 20 человек были спасены. Кроме того, были обнаружены тела двух погибших.

Ранее сообщалось, что у берегов Франции обнаружили затонувшее старинное судно.