Как девушки привлекали женихов 4 июля: народные приметы и поверья в Ульянов день
Фото: [медиасток.рф]
Православные верующие 4 июля чтят память преподобного Максима Грека. В народном календаре дату называют Ульянов день. Подробнее о том, что можно и нельзя делать 4 июля, — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».
История и традиции
Михаил Триволис (имя святого в миру) родился около 1470 года в Арте, в семье знатного грека. Получив блестящее образование в Италии, он проникся идеями Ренессанса. Однако вернулся к Православию и принял монашеский постриг на Афоне, в Ватопедском монастыре, с именем Максим.
В 1518 году он был вызван в Москву для перевода и редактирования богослужебных книг. Его знание Священного Писания позволили ему выявить множество ошибок и неточностей в существовавших текстах. Эта работа вызвала недовольство консервативно настроенного духовенства. В результате клеветы и интриг Максим Грек был обвинен в ереси и на долгие годы заточен в монастырскую тюрьму. Максим не прекращал заниматься литературной деятельностью, писал философские трактаты и богословские сочинения. Лишь незадолго до своей смерти, в 1556 году, он был освобожден и скончался в Троице-Сергиевой лавре.
В этот день верующие посещают храмы, где совершаются богослужения, посвященные его памяти. Преподобному Максиму Греку молятся об укреплении в вере, помощи в учебе и просвещении, а также об избавлении от клеветы и несправедливых обвинений.
Фото: [медиасток.рф]
Приметы
- Засохла липа в саду — к несчастью;
- Протяжный гром — к долгому ненастью;
- В радуге видно искры — к ненастной погоде;
- Белые и красные круги около звезд — к ясной погоде;
- Сухие камни у воды — к дождю;
- Искупаться в реке — к крепкому здоровью на весь год;
- После дождя выглянуло солнце — к вечерней грозе;
- Попутный ветер дует — к теплу;
- Облака стягиваются — к осадкам;
- Не начинали новых дел и не отправлялись в дальний путь;
- Нельзя ссориться и ревновать паре, чтобы размолвка не затянулась;
- Не хвалились перед другими, чтобы не спугнуть удачу;
- Нельзя опаздывать, чтобы не было неприятностей;
- Не принято давать денег взаймы и брать в долг;
- Девушки в старину умывались росой в этот день, чтобы не было отбоя от женихов.
Именины в этот день отмечают: Алексей, Антон, Георгий, Егор, Иван, Максим, Никита, Николай, Теодор, Федор, Юлиан, Юлий, Ян, Анастасия, Василиса.
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