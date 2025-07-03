Липецк под ударом ВСУ: над городом зафиксированы не менее 15 взрывов

Беспилотные летательные аппараты, принадлежащие Вооруженным силам Украины, совершают налеты на территорию Липецкой области. Жители региона публикуют в социальных сетях видео с одним из таких дронов. Об этом передает Телеграм-канал Mash.

Жители сообщают о том, что в Европейском и Измайловском районах было зафиксировано порядка пятнадцати мощных взрывов. Предположительно, это работа системы противовоздушной обороны. Данных о жертвах и разрушениях пока нет.

Также о шумах, похожих на работу беспилотных летательных аппаратов, сообщали жители Воронежской области. Местные власти информируют о том, что было сбито около пяти вражеских беспилотников.

Под ударом и соседняя Тамбовская область. В аэропорту Тамбова начал действовать план «Ковер», введенный Росавиацией. В течение последних нескольких часов воздушная гавань не принимает и не отправляет рейсы.