Российский защитник перешел из клуба Овечкина в клуб Малкина

В минувшем сезоне Алексеев выступал за «Вашингтон Кэпиталз». Таким образом, хоккеист переходит из клуба Александра Овечкина в клуб Евгения Малкина. Большую часть прошлого сезона Алексеев провел в АХЛ, но в концовке получил приглашение в основную команду, провел восемь матчей в регулярном чемпионате и 10 — в плей-офф.

25-летний Алексеев стал ограниченно свободным агентом, но не получил квалификационного предложения от «Кэпиталз», что сменило его статус на «неограниченно свободный агент». Зарплата игрока в «Пингвинз» составит $775 тыс.

Ранее стало известно, что в следующем сезоне за «Вашингтон» не будет выступать и MVP чемпионата мира 2021 года нападающий Эндрю Манджипани, подписавший контракт с «Эдмонтон Ойлерз».