На украинских сайтах продают журналистские пресс-карты, спасающие от мобилизации

В украинских интернет-магазинах появились в продаже журналистские пресс-карты, которые, как утверждается, позволяют беспрепятственно пересекать блокпосты на территории Украины и защищают от принудительной мобилизации. Об этом сообщает РИА Новости , ссылаясь на результаты собственного исследования.

По информации, предоставленной агентством, в одной из запрещенных с РФ соцсетей существует даже аккаунт, который специализируется на продаже пресс-карт, имеющих статус журналистских.

Также стоит упомянуть, что одно из украинских медиа предлагает пройти однодневные курсы за 1500 гривен, по завершении которых выдаётся «сертификат независимого журналиста».

Организаторы заявляют, что «при предъявлении удостоверения ваши права будут соблюдаться», а «нападение на журналиста будет рассматриваться как нападение на сотрудника полиции».

Ранее сообщалось, что девушки на Украине начали заманивать мужчин в военкоматы.