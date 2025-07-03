СБУ объявила в розыск Певцова, Шахназарова и Повалий

Карен Шахназаров, генеральный директор киноконцерна «Мосфильм», народный артист Российской Федерации, а также Дмитрий Певцов, депутат Государственной думы, народный артист Российской Федерации, и Таисия Повалий, певица, объявлены в розыск на Украине. Об этом свидетельствует информация, опубликованная в базе данных Министерства внутренних дел Украины.

В соответствии с информацией из личных дел российских деятелей культуры, в июле 2024 года был объявлен в розыск Шахназаров, в феврале того же года — Певцов, а в марте — Повалий. Им на Украине были предъявлены обвинения в «поддержке действий Российской Федерации» и по некоторым другим статьям украинского законодательства.

В феврале 2024 года на Украине было принято решение о конфискации имущества у певицы Повалий, а также о лишении её прав на песни и государственных наград. Спустя год прокуратура Винницкой области Украины передала дело исполнительницы в суд.

В феврале 2025 года Певцов был заочно осужден на 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Повалий и Певцов были внесены в украинские санкционные списки.

Все трое также включены в базу данных украинского ресурса «Миротворец», который занимается мониторингом деятельности лиц, признанных Киевом экстремистскими.

Ранее стало известно, что главу редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова внесли в базу «Миротворца».