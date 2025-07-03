Климатолог Кокорин объяснил, что виной холодному лету в московском регионе

В начале лета на европейской территории России установилась холодная погода. Причиной этого стали воздушные массы, пришедшие с севера. Кроме того, из-за глобального потепления температура в Арктике повышается, но её граница при этом смещается к югу. Об этом в интервью РИА Новости поведал Алексей Кокорин, специалист по климатическим вопросам из фонда «Природа и люди».

По информации, полученной от собеседника агентства, в настоящее время в городах России не происходит ничего экстраординарного или выходящего за рамки нормы.

"Из-за глобального потепления и неустойчивой границы с Арктикой, арктический воздух все сильнее и глубже вторгается на юг. Он очень теплый для Арктики, но холодный для нас", - сказал Кокорин.

По его мнению, колебания климата в умеренных широтах во многом зависят от того, что происходит в Арктике. Он отметил, что Арктика — это своего рода «кухня погоды».

"И граница между Арктикой и умеренными широтами стала более подвижной. По ней шли так называемые волны Россби, очень длинные - на 1-2 тысячи километров. Эти волны усилились и стали глубже. Это значит, что арктический воздух добирается не то, что до Москвы, но даже до Техаса, Марокко и Иерусалима" - добавил климатолог.

Волны Россби — это атмосферные волны большой протяженности, которые влияют на погодные условия.

Алексей Кокорин также объяснил, что по мере того, как воздушные массы перемещаются из Арктики на юг, их температура повышается. Однако даже при этом воздух остаётся холодным. На фоне глобального потепления климат в России становится нестабильным: в одних регионах наступает период аномальной жары, в других — период аномального холода.

Ранее жителей Москвы призвали не делать преждевременных выводов о холодном лете в столице.