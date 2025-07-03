Подмосковный врач Шмелева перечислила людей, кого чаще кусают комары

Избыточная масса тела, физические упражнения на свежем воздухе, аромат парфюма и спиртных напитков могут стать причиной появления комаров, поведала в интервью РИА Новости Яна Шмелева, терапевт Видновской клинической больницы Министерства здравоохранения Московской области.

Также специалист отметил, что комары особенно активно атакуют людей, имеющих первую группу крови.

«Фактор, который привлекает внимание москитов, — повышенная температура тела. Если человек страдает лишним весом — он в списке предпочтений. Полный человек чаще дышит, источает больше запахов, а значит — представляет больший интерес для комаров», — отметила Шмелева.

Насекомые также реагируют на ароматы духов, лосьонов и кремов. Например, средства по уходу за кожей с экстрактом лаванды особенно привлекательны для кровососущих насекомых. Кроме того, исследования показали, что запах алкоголя также может привлекать комаров.

Специалист отметила, что учащенное дыхание во время интенсивных тренировок служит для насекомых сигналом к активности.

«Если вы предпочитаете физические нагрузки на природе, будьте готовы к пристрастному вниманию кровососущих. Молочная кислота, вырабатываемая при физических нагрузках, — одно из самых привлекательных соединений для комаров. „, — заключила терапевт.

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