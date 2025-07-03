Десятки людей погибли и были ранены во время оползней и наводнений в Индии

Индийский штат Химачал-Прадеш накрыла серия наводнений и оползней. Стихия погубила не менее 51 человека, об этом сообщила телерадиокомпания NDTV.

Стихийные бедствия в Индии были спровоцированы сильнейшими дождями. Они привели к наводнениям, а также оползням.

«По последним официальным данным, по меньшей мере 51 человек погиб и 22 пропали без вести в штате Химачал-Прадеш», — указали журналисты.

Ранения получили еще 103 человека. 204 жилых дома и 84 магазина получили повреждения. Также был нанесен ущерб рабочим и помещениям для рабочих. Частной собственности нанесен убыток не менее чем на 8,8 млн рупий (8,1 млн руб.), а урон общественной инфраструктуре достиг отметки в 2,35 млрд рупий (2,2 млрд руб.).

Ранее сообщалось, что в Индии назвали возможную причину катастрофы Boeing Dreamliner. Эксперты не исключают версию о возможном саботаже, который привел к трагедии. Авиалайнер рухнул вскоре после взлета, погибли 280 человек, из которых 241 находился на борту воздушного судна и 39 — на земле.