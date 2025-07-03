Женщина погибла, двое ранены из-за падения обломков БПЛА на частный дом под Липецком

В ночь на четверг, 3 июля, в Липецкой области произошла атака беспилотных летательных аппаратов. По информации от SHOT, жители региона слышали более двадцати взрывов. В Липецке сработала система оповещения, а в центре города и в его окрестностях были слышны характерные звуки, которые обычно издают беспилотники.

В Липецком районе произошло чрезвычайное происшествие: один из беспилотных летательных аппаратов упал на жилой дом. Об этом сообщил в своем аккаунте в социальных сетях губернатор региона Игорь Артамонов.

В результате инцидента, произошедшего в результате удара, погибла женщина, родившаяся в 1954 году. Еще два человека были травмированы. Информация о падении обломков поступает из разных локаций, и все сообщения незамедлительно проверяются.

В области в настоящее время сохраняется высокий уровень опасности. Продолжается обнаружение вражеских беспилотных летательных аппаратов.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Тамбова начал действовать план «Ковер», введенный Росавиацией. В течение последних нескольких часов воздушная гавань не принимает и не отправляет рейсы.