Подозреваемый в ставках нападающий «Сочи» написал заявление в полицию на РФС и букмекеров

Нападающий Владимир Писарский, подозреваемый в ставках на матч с участием своей команды, написал заявление в полицию на букмекерскую компанию «Бетсити» и должностных лиц Российского футбольного союза (РФС).

Он просит провести процессуальную проверку действий букмекеров и функционеров РФС. Футболист считает, что беттинговая компания и РФС могли незаконно передавать друг другу его персональные данные.

Юрист Антон Смирнов, представляющий футболиста заявил, что вину человека нужно доказывать с использованием правового инструментария, а «не устраивать публичное аутодафе».

Владимир Писарский минувший сезон провел на правах аренды в «Сочи». Футболист принадлежит «Крыльям Советов», у него еще год по контракту с самарским клубом.

Писарский подозревают в том, что он делал ставки «Сочи» — «Пари НН», в котором он получил неоправданную красную карточку в первом тайме. Сообщалось, что футболист одолжил деньги своему приятелю-лудоману для погашения долгов, но тот поставил все 4 млн руб. на матч с участием Писарского.

Писарский прошел проверку на полиграфе, которая подтвердила, что он не делал ставок у букмекеров. Однако в РФС заявили, что заключение полиграфа, это «просто бумажка».