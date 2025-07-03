«Колорадо Эвеланш» подписали одного из самых результативных защитников в истории НХЛ

В «Колорадо» хоккеист заработает за сезон $1 млн, а также может получить бонусы на общую сумму до $3 млн.

Минувший сезон Бернс провел в составе «Каролина Харрикейнз». Также защитник выступал за «Миннесота Уайлд» и «Сан-Хосе Шаркс». Всего Бернс провел 1497 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ и набрал 910 (261+649) очков.

В списке лучших бомбардиров-защитников НХЛ за всю историю Бернс занимает 12-е место и первое — среди действующих игроков. В следующем сезоне Бернс почти наверняка передвинется как минимум на одну строчку выше, обойдя легендарного Бобби Орра (915 очков).

Среди продолжающих игровую карьеру защитников на 15-м месте в бомбардирском списке находится Эрик Карлссон из «Питтсбурга» (870), на 19-м — капитан «Тампы» Виктор Хедман (794).

Ранее стало известно, что лидер «Трактора» Максим Шабанов подписал контракт с «Нью-Йорк Айлендерс».