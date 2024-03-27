Врач Демьяновская назвала последствия невылеченного боррелиоза

С января по сентябрь прошлого года среди всех клещей, которых принесли на проверку, почти у пятой части был обнаружен боррелиоз. Врач Екатерина Демьяновская рассказала, как себя проявляет это заболевание и как от него защититься. Об этом сообщает Life.ru .

По ее словам, на начальных стадиях симптомы проявляются как обычная простуда: наблюдается утомляемость, головная боль и головокружение, мышечная слабость, боль в суставах. При этом стоит обратить внимание, что если ухудшение самочувствия появляется в сочетании со специфическим красным пятном в месте укуса, то это грозный признак.

Медик подчеркнула, что при несвоевременном обнаружении и лечении он может привести к целому ряду необратимых осложнений: поражению суставов, нервной системы, сердца, поражениям кожи, суставов, периферических лимфатических узлов. При отсутствии лечения избавиться от последствий будет невозможно, а при своевременной диагностике заболевание успешно лечится антибиотиками.

По ее мнению, для недопустимости заражения следует при прогулке по лесу или полю с высокой травой носить закрытую одежду и использовать противоклещевые репелленты, по возвращении домой тщательно осматривать себя на предмет клещей. При выявлении клеща нужно аккуратно и немедленно извлечь его.