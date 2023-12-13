Врач Демьяновская рассказала, могут ли аптечные тесты выявлять новые штаммы ковида

Из-за продолжающегося роста заболеваемости ковидом в нашей стране вновь стали востребованы аптечные экспресс-тесты. Врач Екатерина Демьяновская рассказала, действительно ли они эффективны. Об этом сообщает Life.ru .

По ее словам, аптечные тесты имеются двух видов: на выявление белков вируса в мазке из ротоглотки и антител IgM и IgG к вирусу в крови. Первые как раз сохраняют прежнюю чувствительность.

Медик добавила, что выявляющие антитела IgM и IgG в крови тесты также эффективны.

По ее мнению, следует помнить, что все экспресс-тесты в целом являются скрининговыми и их результат необходимо подтверждать ПЦР-тестом.