Врач Демьяновская рассказала о влиянии дыхания ртом зимой на состояние зубов

По словам врача Екатерины Демьяновской, когда человек дышит ртом, холодный воздух не успевает согреться в ротовой полости и может навредить зубам, чувствительным к низким температурам. Об этом сообщает Life.ru .

Она добавила, что на эмали на фоне холода появляются микроскопические трещины, заселяющие бактерии зубного налета, впоследствии это приводит к кариесу, воспалению десен и дальнейшему разрушению зубов.

По мнению врача, во избежание негативных последствий в мороз следует закрывать рот шарфом, не пить и не принимать пищу на улице, пытаться меньше говорить и больше дышать через нос.