Врач Демьяновская заявила, что распространяющийся по Японии стрептококк имеется у многих людей

По словам врача-эксперта Екатерины Демьяновской, стрептококками называют бактерии, которые могут находиться в организме любого человека, ожидая, когда его иммунитет ослабнет, а итогом их атаки становятся различные опасные, смертельные заболевания. Об этом сообщает Life.ru .

Она уточнила, что известные всем пародонтит, ангину и фарингит также вызывает эта группа бактерий.

По мнению медика, при этом стрептококк может вызвать и более серьезные заболевания, вроде флегмоны, скарлатины и острой ревматической лихорадки, которые могут привести к летальному исходу.

Она добавила, что в нашей стране заражение стрептококком характерно для младшеклассников в холодных регионах, прежде всего осенью, а на юге он распространен больше в виде кожных заболеваний — эктимы, импетиго и рожи. Передача вируса происходит воздушно-капельным путем, через предметы быта, продукты, через кровь при травмах. В

Напомним, что в Стране Восходящего Солнца зафиксировано рекордно большое количество заражений гемолитическим стрептококком. Так, с начала года там выявили 801 заболевшего, что почти втрое больше показателя годом ранее.