Врач Еделев дал оценку «капсуле бессмертия»

Казанскими учеными создан аппарат, который позволяет диагностировать состояние здоровья. Врач Дмитрий Еделев рассказал о принципах работы чудо-аппарата, который получил название «капсула бессмертия». Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, информация о состоянии здоровья будет получена даже, если он просто полежит в капсуле.

Медик отметил, что стоимость такой машины составляет 12 млн рублей. Тем не менее скоро она будет стоять во многих развлекательных центрах, где любой желающий сможет проверить свое здоровье.

Он подчеркнул, что врачей все равно машина не заменит.

Еделев добавил, что постепенно диагностика машины станет совершенствоваться. Однако любое устройство следует оттестировать, поскольку у всех людей разные особенности организма.