Врач Эдигер считает, что современного мяса без гормонов не существует

Производители мясных изделий стали активнее использовать смеси для удешевления своей продукции, ряд из которых гормонально активен. По словам врача Александра Эдигера, гормонов в мясе хватает и без спецдобавок, поскольку без них не обходится ни одно современное животноводческое хозяйство. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

Он добавил, что используются биологически активные вещества как природного, так и синтетического происхождения с целью увеличения мышечной массы животного с сохранением его качества, а роста надоев. Таким образом, активно применяются гормон роста и гормоны, оказывающие влияние на обмен жира и белка в организме. Кроме того, различные вещества используются с целью защиты от инфекции и при транспортировке полуфабрикатов.

По мнению медика, в действительности ситуация с применением антибиотиков чудовищная, и повсеместное применение в животноводстве таких веществ представляет весьма серьезную опасность.

Он отметил, что это неизбежно в условиях современного цивилизационного общества и выхода не существует.