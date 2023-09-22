Врач Эдигер считает крионическую заморозку людей методом отъема финансов у населения

В настоящее время в закромах отечественной крионической компании в замороженном состоянии находятся 94 человека. Их тела охлаждены до температуры -194° С. Стоимость такой процедуры составляет около четырех миллионов рублей и около двух миллионов плюсом – за заморозку мозга. Предполагается, что в будущем их можно будет разморозить и «оживить». По словам врача-патологоанатома Александра Эдигера, «оживление» замороженного человека невозможно, а крионические компании в свою очередь занимаются недобросовестным отъемом денег у людей. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он отметил, что вероятность заморозки-разморозки тканей живого или уже умершего организма зависит от поведения клеток и субклеточных структур при сильном понижении температуры и последующем отогревании.

По мнению медика, при заморозке тела или мозга кристаллы льда разрывают внутриклеточные структуры, поэтому нервная система превращается в «бесформенную массу», а восстановить функции мозга в данном случае нереально.

Он добавил, что по существу крионические компании просто хранят трупы умерших людей в замороженном виде.