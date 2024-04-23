Врач Эдигер заявил, что ковыряние в носу может быть смертельно

Вокруг ковыряния в носу имеется множество мифов родом из детства, то есть палец может застрять или сломаться, можно доковырять до мозга и прочее. По словам врача-патологоанатома Александра Эдигера, ни один из них реальностью не является, при этом ковыряние в носу все равно чревато серьезными последствиями. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он уточнил, что при особой космической глупости есть вероятность разрушить слизистую оболочку и даже сложный костный аппарат носа, прежде всего решетчатую кость,а также есть риск повредить придаточные пазухи.

По мнению медика, слизистые оболочки носа являются естественным барьером для инфекций, однако легко повреждаются. И ковыряние в носу — это один из способов их повредить, то есть может произойти заражение инфекциями, переломы костей и носовых перегородок.