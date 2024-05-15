Врач-эксперт Уланкина назвала основные симптомы нового штамма коронавируса FLiRT

По словам врача-эксперта Ольги Уланкиной, недавно открытые штаммы коронавируса FLiRT являются производными вариантами «омикрон». Об этом сообщает Life.ru .

Она уточнила, что на сегодняшний день в группу входят два штамма — KP.1.1 и KP.2.2, и оба они обнаружены в Штатах. Доминирующим среди них является второй штамм, на который приходится почти четверть всех случаев заражения коронавирусом в стране.

По мнению медика, симптомы заражения FLiRT аналогичны всем предыдущим штаммам: повышенная температура тела, озноб, одышка, затрудненное дыхание, кашель, боль в горле и мышцах, заложенность носа, потеря обоняния и вкуса.

Она добавила, что на данный момент ведется активное изучение разновидностей штамма FliRT, тем не менее уже установлено, что этот штамм способен обходить иммунную защиту, полученную после вакцинации или перенесенной коронавирусной инфекции.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что новая группа штаммов коронавируса FLiRT, распространяющаяся во многих странах, в нашей стране не выявлена.