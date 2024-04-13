Врач Филева перечислила симптомы дефицита цинка в организме у человека

Цинк является микроэлементом, который человек может получить только из пищи. Он важен для заживления ран, нормальной работы репродуктивной и иммунной системы. Дефицит цинка приводит к серьезным последствиям для здоровья, включая частые ОРВИ, проблемы с кожей и волосами, задержку роста и развития детей. Врач Александра Филева рассказала, как заподозрить у себя недостаток этого микроэлемента. Об этом сообщает Life.ru .

По ее словам, цинк должен поступать постоянно, поскольку данный микроэлемент не может накапливаться в организме.

Медик добавила, что признаками недостатка цинка в организме являются кожные проявления, вроде сыпи вокруг рта или на других участках кожи, длительное заживление мелких ссадин, царапин и ранок, частые простудные заболевания, а также усиленное выпадение и ломкость волос, нарушение менструального цикла, дефицит цинка может быть связан со снижением уровня мужского полового гормона тестостерона и приводит к снижению полового влечения и эректильной дисфункции.

По ее мнению, большое количество этого микроэлемента содержится в тыквенных семечках, кунжуте, говядине, курице, свинине, рыбе и морепродуктах, бобовых и злаках.