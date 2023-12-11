Врач Филева пояснила опасность употребления кофе в стаканчиках с пластиковыми крышками

В большинстве кафе горячие напитки продаются в бумажных стаканчиках, закрытых пластиковыми крышками и трубочками. По словам врача Александры Филевой, наиболее часто крышечки для кофе изготавливают из полистирола, который при контакте с горячими и алкогольными напитками способен выделять стирол. Об этом сообщает Life.ru .

Она подчеркнула, что если в воздухе он разрушается сам по себе, то при попадании внутрь организма может быть опасен для здоровья.

По мнению медика, стирол может нанести вред центральной нервной системе, стать причиной болезней дыхательных путей, печени, почек и даже привести к раку крови и лимфатической системы.