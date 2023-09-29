Врач Филева рассказала об опасности фотосессии в осенних листьях

В первые месяцы осени во многих регионах нашей страны начинается бум на осенние фотосессии. Тем не менее с осенней листвой следует быть осторожным. Врач-эксперт Александра Филева объяснила причины важности соблюдать данную осторожность. Об этом сообщает Life.ru .

По ее словам, листва может быть загрязнена шерстью и частицами экскрементов животных, содержать кусочки металлических предметов, осколки стекла и иной мусор.

Медик добавила, что в опавшей листве активно размножаются плесневые грибки, которые опасны для людей с хроническими и онкологическими заболеваниями, а также могут вызвать аллергию.

По ее мнению, в целях безопасности собирать листья лучше в сухую погоду, тщательно мыть руки после листьев и иметь при себе дезинфицирующие средства.