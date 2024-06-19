Врач Филева заявила, что стрептококк может стать причиной инфекционно-токсического шока и летального исхода

В настоящее время Японии бушует тяжелое заболевание, которое вызывается опасным штаммом стрептококка, съедающим ткани организма и приводящим к смерти за два дня. Врач-эксперт Александра Филева пояснила, что это за заболевание, и имеются ли в нашей стране подобные пациенты. Об этом сообщает Life.ru .

По ее словам, стрептококк вызывает поломку в иммунной системе, способствуя развитию аутоиммунных заболеваний. Кроме того, этот возбудитель довольно устойчив во внешней среде и обладает высокой способностью микроорганизмов вызывать заболевание. У людей, страдающих тяжелыми хроническими заболеваниями, а также из-за ослабления иммунитета проявляются симптомы инфекционно-токсического шока, при котором поражаются внутренние органы, что может привести к летальному исходу.

Медик подчеркнула, что в нашей стране стрептококком заболевает не менее двух миллионов жителей в год, и примерно 500 тыс. человек в мире погибает от самой инфекции или от ее осложнений.

По ее мнению, самым опасным видом данного возбудителя является бета-гемолитический стрептококк, вызывающий целый ряд различных болезней. Больше всех в группе риска по заражению стрептококком находятся дети, прежде всего в школах, детсадах, лагерях, поскольку заразиться стрептококком можно воздушно-капельным путем при общении и при передаче зараженных предметов. Защитой от данного заболевания служит элементарная гигиена и защитные мероприятия от бактерий.