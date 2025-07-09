Врач Гальперин пояснил опасность жаркого сезона

По словам врача Семена Гальперина, аномальная жара превращает лето в экзамен для организма, провоцируя обострение хронических болезней и рост госпитализаций. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он пояснил, что ключевые риски связаны с дестабилизацией систем. Так, вероятны гипертонические кризы в случае перегрева и последующих скачков давления, спазмы бронхов у астматиков, обострение аутоиммунных патологий (псориаз, волчанка).

По мнению медика, игнорирование правил ведет к каскаду реакций: обезвоживание через сгущение крови приводит к тромбозу или инфаркту, тепловой удар может стать причиной отказа почек или печени. Таким образом, необходимо соблюдать стратегию выживания «3 Т»: тень (периоды активности до 11:00 и после 16:00), температура (кондиционирование 23–25°C), терапия (экстренная аптечка: нитроглицерин, ингаляторы, сорбенты).

Он подчеркнул, что жара не терпит геройства — только дисциплина спасает жизни.

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