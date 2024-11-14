Врач Гусейнов пояснил, почему лечении пневмонии нельзя самостоятельно отменять антибиотики

По словам врача Эльдара Гусейнова, ключевым и важным фактором успешного выздоровления от пневмонии является соблюдение рекомендаций врача по режиму и приему лекарственных препаратов. Об этом сообщает Life.ru.

Он уточнил, что наиболее часто указанное заболевание подхватывают дети до пяти лет и пенсионеры старше 65 лет. Обычно причиной возникновения пневмонии является инфекция, поражающая легочную ткань и вызывающая воспаление.

По мнению медика, для успешного выздоровления при пневмонии нужно изначально записаться к врачу, который проведет осмотр и назначит анализы крови, рентгенографию или КТ органов грудной клетки, являющихся ключевыми методами диагностики заболевания.

Он подчеркнул, что в случае подтверждения пневмонии врач незамедлительно должен назначить лечение, зависящее от предполагаемого возбудителя, тяжести заболевания и состояния пациента. Во время лечения важно не отменять самостоятельно антибиотики, поскольку это может привести к развитию резистентности и осложнениям.

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