В Минздраве России назвали важный резерв снижения смертности от гриппа

По словам директора ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России Оксаны Драпкиной, традиционно в осенний сезон наблюдается рост респираторных заболеваний, в число которых входят грипп, парагрипп, ОРВИ и коронавирус, а защите от указанных недугов и тяжелых осложнений способствует вакцинация. Об этом сообщает Life.ru.

Она подчеркнула, что прививки на сегодняшний день являются серьезным резервом сокращения смертности. Так, вакцинация от гриппа снижает смертность от хронических и инфекционных заболеваний у людей с заболеваниями системы кровообращения.

По мнению медика, в России наблюдается рост количества вакцинируемых от гриппа и пневмонии, что является весьма надежным методом специфической защиты.

Ранее сообщалось, что около 18 тысяч жителей Подмосковья прошли вакцинацию от гриппа в мобильных комплексах.