Врач Исакова перечислила риски для здоровья у женщин после 50 лет

По словам врача-эксперта Суны Исаковой, главными факторами риска для женщин после 50 лет являются сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет и онкологические заболевания. Об этом сообщают « Известия ».

Она подчеркнула, что необходимо следить за подозрительными симптомами и своевременно обращаться за медпомощью.

По мнению медика, всем людям без исключения по достижению 40-летнего возраста важно измерять артериальное давление, и при показателе выше 140/90 важно обратиться к врачу.

Она добавила, что следует сдавать анализ крови на глюкозу или гликированный гемоглобин, делать скрининг онкозаболеваний, сдавать кал на скрытую кровь или делать колоноскопию.